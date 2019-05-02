Samsun'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptıkları operasyonda Irak uyruklu 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlerine incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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