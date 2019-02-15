Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Yabancıya Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Irak, 1'i Ürdün uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam ve bu sabah İlkadım ve Canik ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile ilgili bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5'i Irak uyruklu, 1'i Ürdün uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA