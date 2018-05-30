Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik İlkadım ilçesinde düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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