Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik İlkadım ilçesinde düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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