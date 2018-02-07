Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
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Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde bulunan 6 ayrı adrese 14 ekipten oluşan 54 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 6 Iraklı sorgulanmak üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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