Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle, İlkadım ile Atakum ilçelerinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. 6 ekip ve 54 personelle, bugün gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Samsun