Samsun'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım içerisinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu A.N.S.S., M.H.A.E.S., S.H.A.A.A.H., Z.S.A.A. ve A.A.O. gözaltına alındı. Evde bulunan dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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