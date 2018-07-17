Samsun'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı
Samsun’da düzenlenen DEAŞ operasyonda Irak uyruklu 5 şahıs gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen DEAŞ operasyonda Irak uyruklu 5 şahıs gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 5 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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