Samsun'da Deaş Operasyonu: 4 Iraklıya Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları operasyonda Irak uyruklu L.T.S.S, H.A.S.S, K.T.A.S.A.M. ve M.H.F.F'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN