Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ' Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları' şeklinde haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 4 kişinin yakalanmasına yönelik İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu S.A.M.M., R.A.M.M., S.A.M.M. ve W.A.M.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 3 kişi gözaltında

Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 3 kişi gözaltında

 7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title