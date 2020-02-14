Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:00
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

'da DEAŞ terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulamaları devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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