Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

14.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:00

Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulamaları devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA