Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

07.08.2019 12:05

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ve İlkadım ilçelerinde DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.S. ile Irak uyruklu B.Y.A.N., H.S.M.M. ve M.S.M.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İHA