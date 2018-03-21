Samsun'da Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Irak uyruklu 1'i kadın 4 kişiyi terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN