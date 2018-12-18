Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Iraklı'ya Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu Y.Y.I.I, QMKA ve S.M.S'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA