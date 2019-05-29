Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Atakum ilçesinde 1, İlkadım ilçesinde ise 2 Irak uyruklu gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 DEAŞ şüphelisi sorgulanmak üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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