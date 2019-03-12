Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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