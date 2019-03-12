Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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