Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA