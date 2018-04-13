Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bu sabah kent merkezinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - Samsun