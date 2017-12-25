Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1'i Suriyeli, 2'si Iraklı 3 kişi gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu tespit edilen 3 kişiye operasyon düzenledi. Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda Irak uyruklu Ahmed Q.K. ve Muwafaq A.K. ile Suriye uyruklu Başşar F. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.



Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN