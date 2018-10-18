Samsun'da Deaş Operasyonu: 2 Iraklı'ya Gözaltı

Samsun'da Deaş Operasyonu: 2 Iraklı'ya Gözaltı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 2 Iraklı'ya Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu N.A.W.W. ve S.D.A.A. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

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