Samsun'da Deaş Operasyonu: 2 Irak Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da Deaş Operasyonu: 2 Irak Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 Irak uyruklu şahıs gözaltına alındıSAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları operasyonda Irak uyruklu Jalal Ashour F. ile Husam Rasheed H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Iraklılar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.

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