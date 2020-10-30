Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı (2)
30.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:32
OPERASYON POLİS KAMERASINDATerör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vaktinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince anbean kayıt altına alındı.
OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vaktinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, şüphelilerin gözaltına alındığı ve evlerinde arama yapıldığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA