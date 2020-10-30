Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı (2)
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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı (2)

30.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:32
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı (2)

OPERASYON POLİS KAMERASINDATerör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vaktinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince anbean kayıt altına alındı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vaktinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, şüphelilerin gözaltına alındığı ve evlerinde arama yapıldığı anlar yer aldı.


Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı (2)
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı (2)
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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