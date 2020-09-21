Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
21.09.2020 08:21 | Son Güncelleme: 21.09.2020 08:25

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ilçesinde 15 kişinin yakanmasına yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 14 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Tespit edilen adreste bulunamayan 1 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 14 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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