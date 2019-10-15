Samsun'da DEAŞ operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 zanlı yakalandı.
15.10.2019 10:20
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: AA