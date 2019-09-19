Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

19.09.2019 16:04
Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el kondu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, savcılık talimatıyla serbest bırakılarak sınır dışı edilmelerine karar verildi.

Kaynak: AA
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