Samsun'da DEAŞ operasyonu

08.08.2019 16:28

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Irak uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan zanlının, Samsun'da olduğunu belirledi.

Şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu A.A.A'yı gözaltına aldı.

A.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA