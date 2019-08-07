Samsun'da DEAŞ operasyonu

07.08.2019 11:09

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu B.Y.A.N, H.S.M.M. ve M.S.M.M. ile Suriye uyruklu H.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA