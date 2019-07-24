Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu İ.Ş.A. ve J.A.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA