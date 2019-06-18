Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu M.H.M.M. gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA