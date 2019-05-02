Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Evlerinde yapılan aramada dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA