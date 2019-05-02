Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramada dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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