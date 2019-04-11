Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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