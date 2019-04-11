Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA