Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Iraklı şüpheli yakalandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Iraklı şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir şüpheliyi takibe aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu A.M.H.A.S'yi yolda gözaltına aldı.
Dijital materyallerine el konulan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA