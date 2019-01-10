Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Iraklı şüpheli yakalandı.

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Iraklı şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir şüpheliyi takibe aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu A.M.H.A.S'yi yolda gözaltına aldı.

Dijital materyallerine el konulan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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