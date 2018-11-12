Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Iraklı zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Iraklı zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu T.M.A.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.