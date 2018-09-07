Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 kişi yakalandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde merkez ve Bafra ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 8 kişi yakalandı.
Örgüt içerisinde faaliyette bulundukları öne sürülen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.