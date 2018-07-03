Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 9 zanlı yakalandı.

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 9 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde arama yapan ekipler, dijital materyallere el koydu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

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