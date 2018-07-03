Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 9 zanlı yakalandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 9 zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde arama yapan ekipler, dijital materyallere el koydu.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.