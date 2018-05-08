Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu M.J.S.S, A.A.J.J, A.A.M.M, K.A.R.R, H.A.N.N, O.Y.T.A.S, A.H.A.A, A.Y.H.A, I.Y.A.A.B. ve Türk vatandaşı A.K. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

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