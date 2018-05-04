Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 Irak uyruklu gözaltına alındı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 Irak uyruklu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 Irak uyruklu gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.