Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu iki kişi yakalandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu iki kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu Hasan Maher A.A. ve Ashraf Mohammed J.J'yi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen ve tutuklanması istemiyle mahkemeye çıkarılan Ashraf Mohammed J.J'nin sınır dışı edilmesine karar verildi.
Hasan Maher A.A. ise savcılık talimatıyla sınır dışı edildi.