Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 kişi yakalandı.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 kişi yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu Sora A.S.S. ile kardeşi Firas A.S.S'yi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Sora A.S.S, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firas A.S.S'nin ise savcılıktaki ifadesinin ardından sınır dışı edilmesine karar verildi.