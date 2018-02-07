Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle 6 ekip ve 54 personelle İlkadım, Atakum ve Canik ilçesindeki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları öne sürülen Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılara ait dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et