Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi sınır dışı edildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Irak uyruklu Muhammed Soud Dhamın Dhamın (24) gözaltına alındı. Ekipler, ikamette yaptıkları aramada bulunan dijital materyallere de el koydu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlının çıkarıldığı mahkemece sınır dışı edilmesine karar verildi.