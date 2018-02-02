Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddia edilen Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu N.H.F.A.T. gözaltına alındı.

Zanlının, Türkiye'deki Suriyeli ve Iraklı mültecilerden DEAŞ'ın adını kullanarak baskıyla menfaat elde ettiği, gasp ve yağma yaptığı iddia edildi.