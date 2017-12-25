Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu A.Q.K. ve M.A.K. ile Suriye uyruklu B.F. gözaltına alındı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.