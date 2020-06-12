Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 yabancıya gözaltı Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamasında İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve Samsun'da ikametleri bulunan Irak uyruklu 10 şahsa yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak İlkadım ilçesinde bulunan 10 farklı adreste saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA