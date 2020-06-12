Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı.
12.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:16
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.
Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu A.Y.S.S, F.N.H.A.O, B.S.S.S, B.S.H.O, B.H.S.S, F.G.H.A.O, F.Y.M.A.N, W.A.M.M, M.A.M.M. ve T.A.A.A. gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: AA