Samsun'da Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı
Samsun’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1’i Türk, 9’u Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1'i Türk, 9'u Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu Mohahad Jumaah Aleh S., Abdulrazzaq Adnan Jiyad J., Alaa Abdulhuseın Muhammed M., Khaldoon Ahmed R., Hamad Abdullah Nawaf N., Omar Y., Taha S., Ali Husseen Hadı A., Ishaq Yousıf Abbas Al B. ve Türk vatandaşı Ali K.'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 10 kişinin TEM Şube Müdürlüğünde sorgusu devam ediyor. - SAMSUN
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