Samsun'da Deaş Operasyonu: 1 Iraklı Gözaltında

Samsun'da Deaş Operasyonu: 1 Iraklı Gözaltında

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 Iraklı gözaltındaSAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 1 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 Iraklı gözaltında

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 1 şahıs gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Irak uyruklu Kusey A.H.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.