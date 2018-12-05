Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 Iraklı gözaltında

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 1 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Irak uyruklu Kusey A.H.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.