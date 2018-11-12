Samsun'da Deaş Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 1 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 1 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu Taha M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Iraklı şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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