Samsun'da Deaş'lı Iraklı Tutuklandı

Samsun'da Deaş'lı Iraklı Tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu bir kişi tutuklandı.

Samsun'da Deaş'lı Iraklı Tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu bir kişi tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2 gün önce düzenlenen operasyonda Irak uyruklu Y.Y.I.I., Q.M.K.A. ve S.M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Q.M.K.A. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişinin ise polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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