Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Iraklı şüpheli sınır dışı edilecek
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu L.M.HA. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
Irak uyruklu şüpheli, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek