Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si daha serbest bırakıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si daha serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'sinin daha işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Irak uyruklu A.M.K.K. sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen S.A.Y.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütmüş, 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Q.M.M, G.A.S.S, A.Y.K.T. ve A.M.A.A. sınır dışı edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek